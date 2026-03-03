Туры в Таиланд и Вьетнам подорожали почти в два раза из-за обострения в ОАЭ

Туристический рынок лихорадит: из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на путевки в Азию подскочили почти в два раза. По данным телеграм-канала SHOT, напряженная обстановка в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и других привычных для россиян направлениях заставила туроператоров пересмотреть стоимость путевок в соседние азиатские страны.

Сейчас тур в Таиланд на десять ночей на двоих обойдется в сумму до 300 тыс. рублей. Еще пять дней назад такой же отдых можно было купить за 160-170 тыс. руб. Еще выше цены на вьетнамский остров Фукуок — минимальная стоимость на те же десять ночей составляет 280 тыс. руб., хотя пару дней назад путевка стоила около 150 тыс. руб.

Примечательно, что во Вьетнаме сейчас не сезон, но россияне все равно охотно бронируют туры — главным аргументом называют спокойную обстановку.

Турагенты предупреждают: ждать понижения цен не стоит. Стоимость билетов и спрос будут только расти, поэтому тем, кто планирует отдых, лучше не откладывать бронирование. Пока еще есть места в отелях, но с каждым днем их становится меньше, а цены — выше.

