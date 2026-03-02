«Ура! Мы дома!»: появились кадры с приземление первого в Москве рейса из Абу-Даби

В Москву прилетел первый за несколько дней самолет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Рейс авиакомпании Etihad совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Пассажиры встретили возвращение на родину аплодисментами и радостными криками. Кадры с борта появились в распоряжении ТАСС.

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана лайнеру пришлось прокладывать сложный маршрут в обход. Самолет летел через Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Время в пути составило около семи часов.

Тем временем другая группа российских туристов оказалась в затруднительном положении. По данным телеграм-канала Mash, около 305 человек, которые экстренно сели в Баку во время обстрелов в Дубае, отказываются от продолжения отдыха в Эмиратах. Они хотят вернуться домой, но их самолет повторно отправляют в ОАЭ.

Люди рассказали, что 28 февраля вылетели из Внуково в Дубай авиакомпанией Flydubai. Из-за обстрелов борт экстренно посадили в Баку. Туристов разместили в отеле Qafqaz Baku City Hotel & Residences.

В понедельник, 2 марта, им объявили, что автобус заберет их в аэропорт в полночь, а вылет в Дубай назначен на 2:30. Люди собрались на ресепшн и отказываются выезжать — они готовят обращение к туроператору.

Ранее сообщалось, что российские туристы, несмотря на обстановку в Дубае, продолжает отдыхать на пляжах.