Тушь обожгла роговицу, а бренд прислал в подарок новую: история новокузнецкого визажиста

Визажист и стилист из Новокузнецка с никнеймом shusha_makeup три месяца лечит ожог роговицы, полученный, по ее словам, после использования туши Influence beauty. В соцсетях она рассказала, что во время нанесения щетка попала в глаз, он перестал четко видеть, а в травматологии диагностировали эрозию роговицы и ожог.

Девушка посетовала, что на лечение уже ушло ₽14 тыс., хотя подтверждающих медицинских документов в видео не предоставила.

Особое возмущение у пострадавшей вызвала реакция бренда: в качестве извинений ей прислали три новых продукта — тональный крем, такую же тушь и блеск для губ.

«Я сама пользуюсь этим брендом, даю рекомендации клиенткам или ученицам, но такого отклика на сложившуюся ситуацию я не ожидала», — призналась жительница Новокузнецка.

В комментариях к посту другие пользовательницы поделились похожими историями: несколько девушек сообщили, что тоже столкнулись с болью в глазах и проходят лечение. Сам бренд ситуацию не комментировал.