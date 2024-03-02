«Тут как на охоте»: снайпер Шика рассказал о специфике своей работы на СВО

Выполняющий каждый день поставленные руководством задачи в рамках СВО снайпер мотострелкового полка ВС РФ с позывным Шика поведал подробности своей работы. Видео беседы с российским бойцом опубликовало в своем аккаунте Минобороны РФ.

По его словам, чтобы сделать свою позицию более безопасной, он прибегает к помощи «растяжек», используя для этого рыболовные крючки и гранаты. Шика сравнил свою работу с охотой.

«Тут как на охоте: сидишь или лежишь в засаде, сколько бы времени это ни занимало. Когда отработаешь, сразу меняешь позицию, но если она закрытая, лучше пересидеть. Потому что противник сразу поднимает дроны и ищет меня», — поделился Шика.

Он отметил, что чаще всего работает в одиночку. При этом, старается по максимуму выбирать позицию для стрельбы, где противник не станет его искать. Дополнительно приходится пользоваться тепловизором. По его словам, украинские боевики зачастую пытаются выкурить его минометным огнем.

«Когда конкретная задача, лучше высиживать на месте. Если выходить на отстрел, то лучше перебегать между своими огневыми точками», — рассказал военный.

Для того, чтобы враг не обнаружил его в тепловизор, снайпер обматывает ствол винтовки ветошью. Рассказывая о специфике Шика также признался, он работает на дальности до тысячи метров. При этом, главной задачей для него является ликвидация личного состава противника.