Тутанхамона не увидите: мошенники штампуют фальшивые билеты в Большой Египетский музей

Ассоциация туроператоров России предупредила о фальшивых сайтах, торгующих билетами в Большой Египетский музей. За первые семь месяцев работы музей, где выставлены сокровища Тутанхамона, посетили более трех миллионов человек, и мошенники активно этим пользуются. Как рассказал гендиректор музея Ахмед Гонейм в эфире программы «Аль-Хекая», около 60 процентов гостей составили иностранные туристы, и именно они чаще всего попадаются на удочку.

После запуска официальной системы онлайн-бронирования администрация выявила десятки сайтов-двойников, действующих как в Египте, так и за его пределами. По словам Гонейма, злоумышленники используют две основные схемы: создают копии официального портала и продают фейковые билеты по завышенной цене либо пускают в оборот уже погашенные билеты. Ежедневный лимит музея — не более 15 тысяч человек, обычно проходят от 7 до 10 тысяч, и с недействительным билетом попасть внутрь не получится. Минтуризма Египта ранее уже призывало путешественников пользоваться только официальными каналами и заявляло, что к организаторам мошеннических схем принимают юридические меры.