Тверская школьница устроила сенсацию на этапе кубка области по быстрым шахматам

В городе Кимры завершился турнир «Кимрская весна», который стал этапом Кубка Тверской области по быстрым шахматам. Интеллектуальные баталии развернулись в стенах Дома народного творчества. Контроль времени был жестким: 10 минут на партию плюс 5 секунд на каждый сделанный ход. На старт вышли 37 участников разных поколений.

География состязаний оказалась широкой. Помимо представителей Верхневолжья, за доски сели шахматисты из Санкт-Петербурга, Подмосковья и Пермского края. Исход турнира перевернул все предстартовые прогнозы.

Абсолютной сенсацией стало выступление 16-летней Валерии Герасименко из Твери. Школьница не просто одержала победу, а продемонстрировала стопроцентный результат, набрав 9 очков из 9 возможных. Таким образом она обошла всех взрослых и титулованных соперников. Этот триумф принес ей звание самой молодой чемпионки Тверской области по шахматам среди женщин в истории. Более того, Валерия оформила своеобразный покер, став четырехкратной чемпионкой региона.

Главный фаворит турнира, 42-летний Денис Кантута из Твери, оказался не готов к такому натиску. Он финишировал лишь на второй строчке с результатом 7,5 очков. Бронза досталась 45-летнему Андрею Исупову из Пермского края. Он также превзошел ожидания: перед началом «Кимрской весны» его фамилия значилась лишь на 11-й позиции в рейтинге участников, а в итоге он набрал 7 очков и замкнул тройку лидеров.

Турнир показал, что юные таланты из Твери готовы на равных бороться с опытными мастерами.