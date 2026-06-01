Тверской Осташков вошел в топ-3 самых дорогих направлений для летнего отпуска

Сервис бронирования ТВИЛ.РУ представил рейтинг самых дорогих направлений для летнего отпуска в 2026 году. В тройку лидеров неожиданно вошёл тверской Осташков.

Первое место по средней стоимости ночлега занял Суздаль — 9361 рубль за ночь. Следом расположился Архыз с показателем 9310 рублей. Замыкает топ-3 Осташков в Тверской области, где ночёвка обходится в среднем в 9171 рубль. При этом туристы обычно задерживаются здесь на пять ночей.

В десятку самых дорогих направлений также попали Зеленоградск, Новомихайловский, Мисхор, Оленевка, Бжид, Сортавала и Алушта. Эксперты связывают такие цифры с растущим интересом россиян к внутреннему туризму и готовностью платить за уникальную природу и культурное наследие.