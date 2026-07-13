Тверской поселок попал в топ-10 самых неожиданных курортов лета — кто еще в списке
tvil.ru: Селижарово в Тверской области вошло в десятку новых направлений лета
Сервис бронирования tvil.ru опубликовал рейтинг самых неожиданных направлений летнего отдыха 2026 года. В топ-10 вошли места, которые составители назвали новыми или хорошо забытыми старыми. Среди них оказался и поселок Селижарово в Тверской области.
Первое место заняло Коконниэми в Карелии, за ним следуют Солнечная Долина в Крыму и Миллерово в Ростовской области. В десятку также попали Угловое, Приморское, Мариуполь, Нурмойла, башкирское Абзаково и краснодарская станица Пластуновская. Таким образом, география востребованных локаций охватила сразу несколько регионов — от Карелии до Кубани.