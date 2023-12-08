Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Медведева за взятку на два месяца

Заместитель руководители администрации города Фрязино Московской области Дмитрий Медведев арестован за взятку. Соответствующее решение вынес в пятницу, 8 декабря, Тверской суд Москвы.

Согласно решению судебной инстанции, Медведев будет содержаться в СИЗО на время следствия ближайшие три месяца. Таким образом, Новый год чиновник встретит за решеткой. Как приводится в опубликованном решении суда, замглавы Фрязино получал денежную мзду от местных управляющих компаний.

Напомним, Дмитрий Медведев, находясь на посту замглавы Фрезино, курировал строительство, транспорную сферу и ЖКХ.