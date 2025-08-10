«Твое имя — в меню!»: Британцы отреагировали на требование Зеленского об участии в переговорах
Британцы сравнили Зеленского с насекомым
Фото: [flickr.com]
В ночь на 9 августа стало известно о запланированной на 15 августа встрече президента РФ Владимира с американским президентом Дональдом Трампом. Политики встретятся на Аляске.
Лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Глава киевского режима потребовал организовать прямое участие Украины в переговорах, так как, считает он, "решения без Украины" не принесут мира в регион.
Новость вызвала бурную реакцию у читателей британской газеты Daily Mail.
Один из них "посочувствовал", что Зеленский до сих пор не осознал, какое он ничтожное насекомое.
"Кто-то из мудрецов сказал: "Если серьезные люди не приглашают тебя за стол, значит, твое имя указано в меню"",— заключили читатели.
Ранее сообщалось о том, что Макрон на фоне встречи Трампа и Путина второй раз за неделю позвонил Зеленскому.