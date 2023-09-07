«Твой город — твое дело»: о чем расскажет тематический поезд московского метро

Новый тематический поезд «Твой город — твое дело» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Он посвящен достижениям команды правительства Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Каждый вагон нового поезда оформлен в особом стиле. Тематика зависит от направления работы правительства Москвы, о котором рассказано внутри. Здесь представлены истории о развитии строительства, культуры, IT-сектора, спорта и общественного транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода.

Это не первый тематический поезд, запущенный в московском метро. Уже много лет на разных ветках появляются особенные поезда. Мы составили список некоторых из них.

Поезд «Читающая Москва»

Поезд «Читающая Москва» был запущен кольцевой линии метро в далеком 2008 году. На внутренних стенах поезда можно прочесть отрывки произведений классической литературы: «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, «Маскарада» М.Ю. Лермонтова, «Войны и мира» Л.Н. Толстого и других.

Фото: [ mosmetro.ru ]

Каждый вагон посвящен определенной тематике: сказкам и былинам, русской классике, зарубежной литературе и произведениям о природе. А в 2015 году была запущена вторая версия «Читающей Москвы» на Калужско-Рижской линии.

Ретропоезд «Сокольники»

В 2010 году на рельсы встал поезд в стиле ретро, приуроченный к 75-летию московского метро. Вагоны поезда «Сокольники» выполнены в оригинальных цветах 30-х годов. Интерьер также напоминает о советском прошлом: здесь расположились мягкие диваны и шарообразные лампы.

Фото: [ Илья Питалев/©РИА Новости ]

Прокатиться на необычном ретропоезде «Сокольники» можно на Сокольнической линии московского метро.

Поезд «Красная стрела — 75 лет»

Еще один тематический поезд был запущен на Сокольнической линии в 2006 году. «Красная стрела — 75 лет» стилизован под первый фирменный поезд маршрута Москва — Санкт-Петербург. Вагоны окрашены в насыщенный красный цвет с желтыми деталями, как и оригинальная модель.

Фото: [ tmholding.ru ]

В 2016 году появилась обновленная версия поезда: запуск приурочили к 85-летию «Красной стрелы».

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