В Москве открыли две новые станции метро

Ветку замкнули две станции – Пыхтино и Аэропорт Внуково.

Собянин назвал линию «уникальной», поскольку она соединяет центр города (начальная станция ветки – Деловой центр) с действующим аэропортом. Время поездки по всему маршруту составляет 40 минут.

Московский градоначальник отметил, что строительство было очень непростым – пришлось пройти 70 км тоннелей. Однако эта линия очень востребованная, в шаговой близости от нее проживает полтора миллиона человек, подчеркнул Собянин.