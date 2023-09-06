В Москве открыли две новые станции метро
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение на участке «Рассказовка – Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метрополитена.
Ветку замкнули две станции – Пыхтино и Аэропорт Внуково.
Собянин назвал линию «уникальной», поскольку она соединяет центр города (начальная станция ветки – Деловой центр) с действующим аэропортом. Время поездки по всему маршруту составляет 40 минут.
Московский градоначальник отметил, что строительство было очень непростым – пришлось пройти 70 км тоннелей. Однако эта линия очень востребованная, в шаговой близости от нее проживает полтора миллиона человек, подчеркнул Собянин.