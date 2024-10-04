Творческая встреча с поэтом Кузьминым прошла в Павловском Посаде

Поэт представил зрителям свои произведения, каждое из которых наполнено философией. Автор рассуждает о жизни и происходящих событиях, анализирует свои чувства и эмоции. Это и делает произведения настолько чувственными. Все работы Олега Кузьмина находят отклик у ценителей современной поэзии. В рамках поэтической программы «Записки сумасброда» музыканты Владимир Гусев и Ирина Бирюк сопровождали чтение игрой на гитаре, что придавало вечеру особенный шарм.

«На такой встрече, наполненной поэзией и музыкой, каждый мог почувствовать себя частью чего-то большего. Ждем новых встреч и творческих вечеров», — делятся своими впечатлениями слушатели.

Олег Кузьмин — частый гость Центральной библиотеки Павловского Посада. Он принимает активное участие во многих мероприятиях. Культурная жизнь округа насыщенная. Так, в муниципалитете проходят творческие встречи литераторов и музыкантов, поэтические вечера. Мероприятия посещают как представители объединения «Литературная среда», так и горожане, которые почитают современное искусство.