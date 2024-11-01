Творческие дисциплины добавили в спортивную школьную лигу Балашихи

Новый сезон Балашихинской школьной лиги стартовал. Он объединил более 5 тысяч школьников со всех образовательных учреждений округа — всего 38 команд. У каждой из них свое название, логотип и девиз.

В новом сезоне БШЛ 9 направлений, 4 вида спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Кроме этого, ребята сразятся в творческих направлениях: КВН, танцы, «МЕДИА», а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и в математических боях.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

В день открытия министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава Балашихи Сергей Юров, двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, серебряный призер Олимпийских игр Александра Коруковец, а также двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру дали старт отборочным матчам по футзалу и волейболу. Кроме этого, состязания стартовали по шахматам и математическом боям. Спортивными журналистами мероприятия в этот день выступили участники конкурса «МЕДИА».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«Для Балашихи это особенный проект — мы были первыми в Подмосковье, кто начал проводить такие соревнования среди школьников в рамках официальной Лиги в прошлом году. Вместе с региональной Лигой, где ребята из 11 городов Московской области мы даем старт нашей Балашихинской школьной Лиге. В этом году мы добавили еще несколько направлений: КВН, медиа, танцы, математические бои и Зарница 2.0.», — рассказал глава Балашихи Сергей Юров.

В конце сезона участники школьной лиги получат баллы за каждую дисциплину согласно занятым местам в турнирной таблице. Баллы суммируются и определяется победитель школьной лиги.