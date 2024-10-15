Творческие коллективы ЦКиД «Факел» из Фрязина выступили на мероприятии «Русский мир — Россия!»

Сотрудники и творческие коллективы Центра культуры и досуга «Факел» города Фрязино поучаствовали в патриотическом мероприятии «Русский мир — Россия!», который развернулся в ДК поселения Ивановское г. о. Черноголовка. Событие посвятили участникам СВО и их семьям, которым продолжают оказывать всестороннюю поддержку.

Руководитель проекта «Герои нашего времени» Ольга Матыцина смогла собрать тематическое пространство к мероприятию. Она собрала фотографии бойцов, их семей, включая и старшее поколение. Трогательной эту выставку делали выдержки из писем с зоны СВО, стихи и мысли. У столов возле сцены разместили боевую экипировку и личные вещи военных, что стало и дополнительной декорацией и напоминанием о мужестве земляков.

Среди гостей — семья из Херсонской области, переехавшая в Подмосковье, участники СВО и их близкие. Всех их поблагодарили концертной программой, подняли настроение и дух единства, которым может гордиться русский народ.

От фрязинского МУ «ЦКиД «Факел» на концерте выступила Мария Богуславская и народный коллектив ансамбля русской песни «Напевы России» СП «Ретро», руководителем которой выступает Дмитрий Кукушкин. Также на сцене отметились вокалисты «Аллегории» Фряновской ДШИ. Все представили трогательные, патриотические и душевные песни, которые еще долго будут помнить гости мероприятия.