«Творческие посиделки» и йога ожидают жителей Павловского Посада на предпраздничной неделе

«Мы приглашаем всех жителей и гостей нашего округа стать частью наших мероприятий. Теплая, дружеская атмосфера и хорошее настроение гарантируем», — отмечают сотрудники дирекции парков Павлово-Посадского округа.

Ряд интересных мероприятий пройдет в городском парке культуры и отдыха. Во вторник, 28 октября, в 15:00 состоится общественный совет. В среду, 29 октября, на 15:00 запланированы «Творческие посиделки».

На протяжении 30 и 31 октября в 10:00 и 11:30 соответственно для всех желающих жителей округа будут проводить разминку, которая позволит зарядиться активностью на весь день. В пятницу, 31 октября, организована программа для самых маленьких гостей парка: состоится игровой праздник «Съедобное-несъедобное».

Парк «Дубрава» также приглашает гостей на разнообразные мероприятия в последнюю неделю октября и начале ноября. 27 октября в 17:00 начнет работу детский театральный кружок, а в 19:00 — студия «Большая сцена». 28 октября в 12:45 состоятся занятия йогой для всех желающих.

Четверг, 30 октября, вновь будет посвящен театральному искусству: в 17:00 — детский кружок, в 19:00 — «Большая сцена». Йога продолжится 31 октября в 12:45.

Самым насыщенным днем станет воскресенье, 2 ноября. В 11:00 гостей ждут творческие посиделки, а с 15:00 — праздничная программа PRO женщин «Мы вместе».

Возрастные ограничения установлены для каждого из мероприятий.