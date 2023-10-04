Творческий коллектив из Клина включается в подмосковный проект «Театральный поединок»

В учебном театре «Балаганчик» идут последние тренировки и репетиции перед стартом в популярном региональном конкурсе «Театральный поединок».

Соперником клинчан на осеннем этапе проекта будет команда театральной студии «Мозаика» из Дедовска. Творческий поединок состоится в субботу. Хозяином встречи будет «Мозаика». Организаторы надеются, что поддержать команды придут болельщики. Для них в Дедовском Доме культуры подготовлена интересная интерактивная программа и театральные мастер-классы.

Проект «Театральный поединок» является одним из самых значимых подмосковных проектов в сфере художественного образования.