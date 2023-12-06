Творческий мастер-класс провели для детей Электрогорска

До Нового года рукой подать. Пришло самое время готовиться к самому волшебному и любимому детьми и взрослыми празднику.

В кружке Электрогорска «Фантазеры» это решили сделать в творческом ключе. Ребятам предложили создать фигурки Деда Мороза и Снегурочки и для этого провели для них мастер-класс.

У каждого из кружка главный волшебник и его внучка получились свои. У одних – веселые и задорные, у других сосредоточенные. Но у всех одинаково по-праздничному яркими. Как отметили организаторы, дети подошли к процессу «с огоньком» и вносили свои детали в образы сказочных героев.

Наравне с удовольствием мальчики и девочки, сами того не подозревая, получили и полезные навыки. Такие занятия способствуют развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, формируют эстетические вкусы и развивают чувство прекрасного.