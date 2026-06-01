Подмосковье получило первые награды на Всероссийской спартакиаде школьных спортивных клубов

Подмосковные команды получили первые награды на Всероссийской спартакиаде школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Спартакиада проходит в детском центре «Смена». Подмосковье представляют команды клубов «Старт» из школы № 19 Коломны и «Олимп» из школы № 9 Егорьевска.

Соревнования проводятся по легкой атлетике, настольному теннису, спортивному многоборью, мини-футболу, шашкам и спортивному ориентированию.

Команда «Старт» одержала победу в шашках, а команда «Олимп» заняла в этой дисциплине третье место.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.