Подмосковье получило первые награды на Всероссийской спартакиаде школьных спортивных клубов
Подмосковные команды получили первые награды на Всероссийской спартакиаде школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Спартакиада проходит в детском центре «Смена». Подмосковье представляют команды клубов «Старт» из школы № 19 Коломны и «Олимп» из школы № 9 Егорьевска.
Соревнования проводятся по легкой атлетике, настольному теннису, спортивному многоборью, мини-футболу, шашкам и спортивному ориентированию.
Команда «Старт» одержала победу в шашках, а команда «Олимп» заняла в этой дисциплине третье место.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.