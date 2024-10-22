Творческое занятие «Час общения «Портрет моего папы» прошло в Большом Серпухове

Мероприятие посетили юные серпуховичи, которые рассказывали о своих папах. У их отцов разные профессии, увлечения и образ жизни. Однако это не имеет никакого значения. Каждый ребенок с гордостью рассказывал о своем отце, ведь для него он самый близкий и родной человек. После того как ребята познакомили всех со своими папами, они приняли участие в викторине «Папины профессии».

Юным горожанам задавали вопросы и загадывали загадки, которые связаны с профессиями их отцом. Ребята с интересом принимали участие в викторине. Мероприятие одновременно выполнило две функции: расширило кругозор о существующих в современном мире профессиях и укрепило связь детей с их отцами. Ребятам также предложили проявить творческие способности. Они рисовали портреты своих пап.

Мероприятие прошло интересно и познавательно. Оно оставило отклик не только в сердцах детей, но и взрослых.