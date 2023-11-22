Творят настоящие чудеса: о чем помолиться Матронам Московской и Константинопольской 22 ноября

Православные верующие 22 ноября вспоминают блаженную Матрону Московскую и Матрону Константинопольскую. В народе этот день называют Матрены зимние.

Матронушка Московская, как называют ее верующие, одна из самых почитаемых подвижниц. В Покровский монастырь, где находятся ее мощи, приходят тысячи людей, чтобы помолиться о помощи в делах и исцелении от болезней.

Также верующие особенно чтят Матрону Константинопольскую, жившую в пятом веке и ставшую за свою веру и благочестие игуменьей.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено.

По ее словам, православным верующим следует сходить в храм и помолиться за себя и своих близких.

«Это день особенный. И Матрона Константинопольская, и наша Матронушка считаются покровительницами женщин. Молитва, произнесенная от всего сердца, творит настоящие чудеса. Просите в этот день добра себе, своим родным и тем, за кого болит душа», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня.

На Матрены Зимние ни в коем случае нельзя ругаться, грубо разговаривать, скандалить, иначе можно угодить в длительный период неудач, уверена ясновидящая.

«В этот день следует помочь нуждающимся, обязательно подайте милостыню у храма. Считается, что добро, сделанное в этот день, вернется сторицей. Плохой приметой считается стричь волосы — будут выпадать и плохо расти», — добавила Мишина.

Как бы ни хотелось высказать то, что накипело, не делайте этого. В этот день особенно важно держать эмоции под контролем. Скажите своим близким теплые слова и обязательно простите тех, кто вас обидел, заключила собеседница издания.

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