«Ты, что считаешь меня трусом»: мать рассказала, как проводила сына на СВО

Артем Костомаров из небольшого села в Орловской области улыбался судьбе. В 2020 году он собирался поступать в институт, когда его забрали в армию. Парень же не расстроился, а лишь с радостью принялся постигать военную науку. И после «срочки» он подписал контракт.

Последний раз мама видела Артема 15 января 2022 года, когда заканчивался его двухнедельный отпуск. Наталья Костомарова вспоминает, как проводила Артема на службу.

«Если бы знать все заранее, ни за что бы не пустила! А 24 февраля я позвонила ему, плачу. А он успокоил меня, сказал, что их не пошлют на СВО, а 25-го вечером Артем сказал, что уезжает. Я плакала, просила, молила его отказаться, на что сын мне ответил: «Мамуль, ты что, трусом меня считаешь? Все мои друзья едут, мне с ними служить, как я им в глаза смотреть буду?» — вспоминает Наталья.

На связь Костомаров выходил нечасто. Когда получалось дозвониться, он всегда подбадривал мать, говорил, чтобы не плакала, чтобы ждала и что вернется живым. В одном из разговоров, продолжает наша собеседница, боец проговорился, что два раза чуть не погиб, его ангел хранитель спас.

Однако вскоре бойцу уже не повезло. Он получил смертельные ранения осколками, когда прикрывал на своей боевой машине пехоты, отход полусотни товарищей.

О том, каким был в детстве Артем Костомаров, и почему хотел стать спасателем, читайте в нашем материале.