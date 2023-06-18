«Ты даже не знаешь, какой сегодня день»: американцы осудили Байдена за высказывание о ЧП в Филадельфии
Американцы обвинили Байдена в диктатуре
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Президент США Джо Байден в социальных сетях опубликовал пост, в котором заявил, что осмотрел повреждения участка автомобильной дороги I-95 в Филадельфии.
Байден также подчеркнул, что «в стране нет более важного проекта», а сам президент поручил своей команде «перевернуть небо и землю», чтобы завершить восстановление как можно скорее.
Американцы в комментариях сомневаются, что президент вообще понимает, где он и чем занят.
«Вы обследовались? Ты даже не знаешь, какой сегодня день»; «Ранее сегодня вы смотрели на доску и понятия не имели, что происходит»; «Вы ничего подобного не делали и даже не знаете об этом. Ваши кураторы перейдут на следующую политическую работу, как только вы уйдете из власти», – пишут пользователи.
Некоторые комментаторы напомнили президенту, что он ни разу так и не посетил штат Огайо после крушения поезда с химикатами.
«Движущиеся небо и земля звучат как настоящая диктатура»; «Я уверен, что Палестина, штат Огайо, в восторге от вашего заявления»; «Почему Байден до сих пор не проявляет никакого интереса к катастрофе, связанной с крушением поезда с токсичными веществами в восточной Палестине, штат Огайо? Прошли месяцы, с тех пор, как Байден обещал приехать, но до сих пор не приехал», – отмечают американцы.
Ранее американцы осудили Байдена за флаг ЛГБТ на фасаде Белого дома.