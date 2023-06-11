«Мир смеется над тобой»: американцы осудили Байдена за флаг ЛГБТ на фасаде Белого дома

Американский лидер Джо Байден в социальных сетях заявил, что сегодня «Народный дом – ваш дом – посылает четкое послание стране и миру». Также президент США прикрепил фотографию с флагом ЛГБТ, вывешенным в центре на фасаде Белого дома.

Американцы не разделили радости президента, заявив, что по закону в центре должен располагаться флаг США.

«Почему флаг США не в центре?»; «Кодекс США номер 7 – Положение и способ отображения. Никакие другие флаги или вымпелы не должны размещаться выше или, если они находятся на том же уровне, справа от флага Соединенных Штатов Америки, за исключением церковных служб, проводимых военно-морскими капелланами в море, когда церковный вымпел может развеваться над флагом Соединенных Штатов Америки», – пишут пользователи.

Некоторые комментаторы отметили, что не хотят жить в таком «доме», потому как не поддерживают стремление Байдена продвигать ЛГБТ.

«Видимо, это не мой дом, потому что я этого не поддерживаю. Мир смеется над тобой. Подать в отставку»; «Почему быть геем сейчас самое важное на планете? Это похоже на религию»; «Лучше бы подошел американский флаг, так как он представляет всех американцев», – отмечают в комментариях.

Также пользователи подчеркнули, что администрация Белого дома потратила всего пару минут, отдав дань памяти погибшим за страну воинам, но выделила тридцать дней на «месяц гордости ЛГБТ». Один из американцев призвал раскрасить и переименовать Белый дом.

«Администрация потратила две минуты на мужчин и женщин, погибших в военной форме, защищая нашу страну. Но 30 дней и часов на продвижение этого?»; «Белый дом нужно раскрасить радугой и переименовать в Pride House», – пишут комментаторы.

Ранее американцы назвали политику своего президента «режимом ужаса», в котором приходится выживать.