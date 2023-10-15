«Ты — единственное светлое, что у меня есть»: последним близким человеком погибшего бойца осталась его невеста

Перед последним уходом на фронт геодезист Сергей Зарубов штурмовал профессиональную литературу. Гражданская жена Елена все время спрашивала: «Зачем тебе это, ведь в боях это не нужно?», а он твердил свое: «Очень даже нужно, рассчитать траекторию, изучить местность». И опытный боец знал, о чем говорил.

Сергей уходил сражаться три раза. В 2014 году он был в ЛНР, где принимал участие в боевых действиях в составе группы быстрого реагирования «Бэтмен». Потом он ездил еще и получал награды.

«Недавно, пока Сережа был на СВО, я получила удостоверение ветерана боевых действий и медаль «Участник спецоперации». Нагрудный знак «Доброволец Донбасса» мне ребята привезли после смерти, сказали, что не успели ему вручить. Посмертно Сережа представлен к ордену Мужества, который мне никто не может выдать, потому что наш брак был не зарегистрирован», — сказала Елена.

Елена и Сергей познакомились около 10 лет назад в соцсетях и долго общались как друзья. В момент знакомства у женщины были сильные переломы, и новый знакомый предложил свою помощь. Близкие отношения не складывались, потому что увлеченный археологией Сергей постоянно ездил по экспедициям.

«У него никого не осталось: ни папы, ни мамы. Жены тоже не было. И в очередной раз, когда он приехал, он сказал: «Ты — единственное светлое, что у меня есть в этой жизни». Оказалось, все время он возил с собой мою фотокарточку: он распечатал снимок из интернета. Я не знала об этом. А он заботился, просил меня не волноваться и отдохнуть», — заплакала женщина.

В третий раз Сергей отправился в Донбасс уже на СВО и не вернулся. Он служил в отряде БАРС-13, и теперь «барсовцы» участвуют в жизни Елены.

«Они хоронили Сережу вместе со мной. Один сослуживец приехал на похороны даже из Белгорода, все ночь гнал на машине, чтобы успеть на кладбище. Я очень благодарна «барсовцам», что они меня не бросают, без них я бы одна ничего бы не смогла», — подчеркнула наша собеседница.

Ранее мы писали, как Сергей Зарубов погиб на передовой.