«Ты машина и красавчик»: россияне массово поддерживают Костомарова, справившегося со страшным испытанием

Известного фигуриста Романа Костомарова наконец выписали из больницы, о чем спортсмен сообщил в соцсетях. Он рассказал, что 175 дней провел в борьбе и рад, что все позади. Отдельно Костомаров поблагодарил врачей, но сообщил, что сожалеет о том, как много он потерял.

Напомним, что в январе этого года спортсмен столкнулся с сепсисом, который позже спровоцировал некроз и гангрену. Все это привело к трагедии — Костомарову пришлось пережить несколько ампутаций.

Несмотря на ужасное испытание, он не унывает и в конце своего обращения к поклонникам сказал, что здоров. Россияне массово поддержали звезду спорта.

«На такое, конечно, нужно иметь нереальную силу воли и желание жить. Роман, ты машина и красавчик»; «Чему удивляться? Это единственный выход для настоящего мужчины. Вызывает уважение и гордость»; «Роман! Вы и мужчина, и человек, и спортсмен с большой буквы. Так держать», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что Поплавская защитила Костомарова в соцсетях от нападок известной певицы.