Украинский президент Владимир Зеленский в социальных сетях заявил, что его страна одержит победу в конфликте, так как на стороне Украины — правда, семьи и весь мир.

Пользователи в комментариях не согласились с Зеленским. Многие украинцы отметили, что с нынешним президентом у Украины нет шансов на процветание.

«С таким болваном-недоноском, как ты, цена — год крови»; «Но пока ты раб Америки, ты не выиграешь и не проиграешь»; «Миру было бы лучше без этого актера»; «Вы солгали, чтобы вас избрали, так что вы даже начали со лжи!»; «А почему твои дети не на Украине, а в Италии, играют с охранниками?», — пишут пользователи.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что руки украинского президента в крови и ему уже ничего не поможет завоевать авторитет своих граждан. Кроме того, жители Украины недовольны запретом на выезд из страны.

«Даже не мечтай, никакой перемоги уже не будет, ты по уши в крови, твои карманы набиты кровавыми долларами, тысячи убитых хлопцев тебе не простят»; «Из-за запрета выезжать навестить родных, распадаются семьи! Открой границу, чтобы мужчины могли съездить в Европу, увидеть своих детей и жен! Я не видел детей и жену больше 450 дней. Уже 2 года мои дети отмечают день рождения без меня!», — отмечают юзеры.

Ранее россияне призвали мировое сообщество прекратить спонсировать украинских террористов.