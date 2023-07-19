«Уже совсем обнаглел»: в Сети осудили Зеленского за очередной призыв

Как сообщают украинские СМИ, президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество отказаться от каких-либо торговых связей с Россией. Наши соотечественники в социальных сетях назвали украинского лидера «наглым».

Пользователи отметили, что мир «разбаловал» Зеленского, а также подчеркнули, что спонсорам пора прекратить вливать деньги в его государство.

«Хватит спонсировать Зеленского, он тратит деньги с геометрической прогрессией»; «Видно кого-то сильно разбаловали, он бы еще ножкой притопнул»; «Мир должен перестать спонсировать украинских террористов, тогда и будет все хорошо. Зеленский уже совсем обнаглел», — заявили юзеры.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что подобным заявлением президент Украины открыто настраивает мировое сообщество против РФ. По мнению россиян, после уничтожения своей страны, Зеленский хочет уничтожить и весь мир.

«Зеленский открыто настраивает мир против России. Слава Богу, большая часть мира адекватная, у России много союзников, которые готовы идти против Запада и Украины»; «Зеленский свою страну уничтожил, а теперь хочет, чтобы и весь остальной мир сидел без еды, удобрений и всех комплектующих для высокоточных технологий?» — вопрошают пользователи.

Ранее украинцы назвали киевский режим самой большой проблемой после слов Подоляка о НАТО.