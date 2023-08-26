«Ты разве живой»: погибший под Бахмутом сын пришел к матери во сне

Марина Марченко из Удмуртии потеряла сына Стаса на передовой. Не сказав матери, парень записался в ряды ЧВК, и спустя месяц службы погиб под Артемовском. Марина признается, что ее связь с сыном была довольно сильной, поэтому плохие предчувствия не покидали женщину даже во сне.

Каждая мать беспокоится за своего ребенка, если его отправляют на фронт. Но в случае с Марченко тревога перерастала в панику. Марине снилось очень страшное.

«Во сне проваливалась земля, а я оставалась в доме и меня. И соседи звали меня, а я как будто бы их не слышала. Снились катастрофы, когда Стас был еще, наверное, жив. Снилось, что вокруг меня кишат много страшных зверьков, я их боюсь, но не могу проснуться. Потом я схватила одного и бросила. Проснулась и испугалась», — вздрагивает Марченко.

А после похорон, после сорокового дня, Марине приснился сон, как будто бы ее сын вылез из гроба. Причем гроб стоял в ее квартире, хотя похороны были в другом месте.

«Смотрю, а он в гробу на бочку лежит, я хочу звать кого-то на помощь, но не могу и просыпаюсь. В следующий сон пришла моя покойная бабушка, будто она стоит за воротами со мной. Я плачу, а Стасик спускается ко мне с горки, и я к нему хочу зайти, а бабушка меня не пускает», — вспоминает Марина, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Погибший боец спускался к маме по белому снегу, в белой куртке с капюшоном. Судя по сну, мать и сын хотели воссоединиться, а бабушка не давала открыть ворота. Бабушка Марину к нему не пустила: закрывала ворота, замок падал, а она снова закрывала.

«А третий сон приснился на его день рождения. Увидела сына за большим праздничным столом, где сидели все. Я захожу и вижу его, кричу: «Сын, ты разве живой?». Я во сне плачу, с ним обнимаюсь: «Да, мама. Я живой», — говорит Марченко.

Нашей собеседнице, как и любой матери, потерявшей сына, хотелось бы верить в то, что все на том свете хорошо.

«Конечно, никто оттуда не возвращался, и страшно просыпаться каждый раз со слезами и понимать, что ребенка больше нет. Это все очень хочется вернуть», — делится женщина.

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба сына Марины, Стаса Марченко.