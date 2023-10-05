«Ты только дождись меня»: боец СВО из Батайска не вернулся к своей любимой

Максим Григорьев был среди первых солдат из Батайска, кто не вернулся со спецоперации. Молодой радист не дожил месяц до своего 21-летия и погиб при взятии Мариуполя в марте прошлого года.

Несмотря на вроде бы несерьезный возраст, Максиму очень хотелось жениться. Как говорит его мать Вера, ему хотелось семью: чтобы ждала жена, чтобы были дети.

«Кажется, сын встретил свою вторую половинку, Полину. Он встречался с девочкой и даже оплачивал ей квартиру и учебу: она училась в Таганроге на медсестру. Да и так денег давал. Они встречались год. Полина — девушка хорошая, скромная. Она еще училась в школе, когда они начали общаться. Мама у нее в детском саду работает, а папа дальнобойщик», — рассказала женщина журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поначалу Веру пугало, что сын встречается со школьницей. Она тактично предупреждала: «Сыночек, ты смотри, девочка молодая, надо бы аккуратно, чтобы не обидеть». Сын же отвечал прямо: «Мам, я знаю, что такое статья. Не переживай, все будет хорошо». После этого разговора Вера заметила, насколько трепетно относится ее сын к девушке.

«Он на Полинку не дышал, чтоб, не дай бог, не простыла. Когда они в полях боевое слаживание проходили, его командир отпустил ненадолго, а Полинка на тот момент была в Таганроге. И он позвонил, попросил привезти ему гражданские вещи. Мы с отцом ехали туда почти час, потому что в военке ходить было нельзя, а назавтра вечером Максу надо было быть уже в части», — вспомнила мать стремления сына быть вместе с любимой.

Предложение сделать Максим не успел. На Новый 2022 год он подарил Полине золотую цепочку с крестиком и сказал: «Ты только дождись меня». На тот момент он уже был знаком с ее родителями. Да и Полина понимала, что по возвращении боец будет делать предложение, поэтому свободно приходила к родителям Григорьева.

«Придет, спросит: «Что там Максим?» Говорю: «Полин, ты знаешь больше, чем мы, что там Максимка. Если нам пишет, что все хорошо, то тебе все открывает. Так что давай это ты мне рассказывай». Так мы общались, да и сейчас поддерживаем отношения. Первое время ей тоже очень тяжело было, но сейчас вроде полегче», — констатировала Вера.

О гибели Максима на передовой родные узнали в начале марта 2022 года. О том, как это было, мы писали ранее.