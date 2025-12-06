Тыл помогает фронту: Городской округ Пушкинский отправил очередной груз помощи бойцам СВО
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский регулярно оказывают помощь участникам СВО и их семьям.
Глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителями и депутатами подготовил и передал порядка тонны гуманитарной помощи для медицинского учреждения, где лечатся бойцы.
Сбор включал технические приборы, кабели, дезинфицирующие средства и бытовую химию. «Благодарю коллег за неравнодушие. Дмитрий Кульков и Роман Безносик активно участвуют в сборе и отправке помощи», — отметил глава округа.
Депутат Дмитрий Кульков подчеркнул, что тыл должен быть достоин фронта.
«Мы, как представители бизнеса, даже в нормы нашего производства закладываем обязательный объем той продукции, которую передаем на нужды специальной военной операции. Мы понимаем, что это наш долг, это поддержка бойцов, которые находятся в зоне СВО, их семей и детей», — добавил он.