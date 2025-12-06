Logo

Тыл помогает фронту: Городской округ Пушкинский отправил очередной груз помощи бойцам СВО

Общество

Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский]

В Городском округе Пушкинский регулярно оказывают помощь участникам СВО и их семьям.

Глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителями и депутатами подготовил и передал порядка тонны гуманитарной помощи для медицинского учреждения, где лечатся бойцы.

Сбор включал технические приборы, кабели, дезинфицирующие средства и бытовую химию. «Благодарю коллег за неравнодушие. Дмитрий Кульков и Роман Безносик активно участвуют в сборе и отправке помощи», — отметил глава округа.

Депутат Дмитрий Кульков подчеркнул, что тыл должен быть достоин фронта.

«Мы, как представители бизнеса, даже в нормы нашего производства закладываем обязательный объем той продукции, которую передаем на нужды специальной военной операции. Мы понимаем, что это наш долг, это поддержка бойцов, которые находятся в зоне СВО, их семей и детей», — добавил он.

