Тыл помогает фронту: Городской округ Пушкинский отправил очередной груз помощи бойцам СВО

«Мы, как представители бизнеса, даже в нормы нашего производства закладываем обязательный объем той продукции, которую передаем на нужды специальной военной операции. Мы понимаем, что это наш долг, это поддержка бойцов, которые находятся в зоне СВО, их семей и детей», — добавил он.