Тысяча градусов в кресле: что заставило мировую авиацию запретить зарядку телефонов

Пассажиры международных авиалиний столкнулись с новой реальностью: с 27 марта 2026 года вступили в силу беспрецедентные правила, регулирующие обращение с литий-ионными аккумуляторами в салоне самолета. Международная организация гражданской авиации ( ИКАО ) радикально ужесточила требования, фактически запретив пассажирам пользоваться переносными зарядными устройствами (пауэрбанками) во время полета.

Решение было принято Советом организации и поддержано 36 государствами-членами после технической проверки в Комиссии по аэронавигации. Оно стало прямым ответом на стратегию ИКАО «Нулевой уровень смертности» (Zero Fatalities), нацеленную на полное исключение авиационных происшествий к 2050 году.

Запрет на использование и строгие лимиты

Теперь каждый пассажир может взять на борт не более двух портативных зарядных устройств. При этом их категорически запрещено использовать в полете. Нельзя заряжать от них телефон, подключать их к бортовой розетке или заряжать сами устройства. Пауэрбанки должны оставаться в выключенном состоянии на протяжении всей поездки, а их допускается перевозить только в ручной клади.

Единственное исключение сделано для членов экипажа — они могут продолжать пользоваться техникой для служебных нужд. Все новые правила носят обязательный характер для авиакомпаний, входящих в 193 страны-члена ИКАО.

«Тепловой разгон»: почему тележка с едой опаснее бомбы

Главная причина столь жестких мер — физика работы литиевых аккумуляторов, которую авиационные власти называют «пороховой бочкой» на борту.

При производственном браке, механическом повреждении или перегреве внутри батареи может начаться неконтролируемая химическая реакция — «тепловой разгон» (thermal runaway). В этот момент температура внутри элемента мгновенно взлетает до 1000 градусов Цельсия. Аккумулятор начинает выделять едкий дым и токсичные газы.

Сгоревший «Эйрбас» и паника в небе

Внедрение правил напрямую связано с трагическими инцидентами, которые сотрясали авиацию последние полтора года.

28 января 2025 года рейс Air Busan BX391, готовившийся к вылету из Пусана в Гонконг, внезапно охватило пламя. Огонь начался в верхней багажной полке в 20-м ряду. По счастливой случайности все 176 человек (170 пассажиров и 6 членов экипажа) были эвакуированы, но 27 из них пострадали. Самолет (Airbus A321-231) выгорел полностью и был списан как «тотальная потеря». Расследование показало: наиболее вероятная причина — короткое замыкание внутри пауэрбанка, находившегося в ручной клади.

Этот случай — лишь вершина айсберга. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) фиксирует в среднем три случая перегрева и возгорания литиевых батарей на каждые две недели в мировом небе. Авиакомпания Korean Air уже ввела превентивные меры: с 1 марта 2026 года на ее рейсах запрещено размещать пауэрбанки в багажных полках, их можно держать только при себе.

Что делать пассажирам

Теперь перед вылетом стоит внимательно проверить свою ручную кладь. Если у вас в сумке больше двух пауэрбанков, лишние придется оставить в аэропорту. Хранить устройства следует в защитных чехлах, чтобы избежать замыкания контактов. И главное — на борту забыть о желании подзарядить смартфон. Эпоха, когда пассажиры могли заряжать гаджеты прямо в кресле от переносной батареи, временно приостановлена.

Новые правила ИКАО уже вступили в силу и распространяются на все международные рейсы. Впереди — 2050 год и амбициозная цель «ноль смертей» в небе. И, судя по всему, авиационные власти готовы бороться за каждую человеческую жизнь, даже если для этого придется оставить миллионы пассажиров без любимых гаджетов.