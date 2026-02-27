Тысяча машин и четыре тысячи дворников не спасли: оттепель атаковала Северную столицу
Петербуржцы проходят через огромные лужи из-за оттепели +3 после снегопада
В Петербурге резкая оттепель пришла на смену мощному снегопаду, создав новые трудности для горожан. Утром 27 февраля температура воздуха поднялась до +3 градусов, и выпавший за ночь снег начал стремительно таять, превращая тротуары и дороги в настоящие озёра.
Минувшей ночью город пережил сильнейший снегопад. На борьбу с последствиями стихии вышли более тысячи единиц спецтехники и почти столько же работников ручного труда. Во дворах и внутриквартальных территориях задействовали около четырёх тысяч дворников. За ночь с улиц вывезли свыше 15 тысяч кубометров снега.
Однако пришедшее потепление внесло свои коррективы: сугробы начали интенсивно таять, и теперь пешеходам приходится буквально пробираться через огромные лужи.
Коммунальные службы обращаются к автомобилистам с важной просьбой: оставлять под лобовыми стёклами номера телефонов, чтобы дворники могли оперативно связаться с владельцами и попросить отогнать машины для безопасного сброса снега с крыш.