Тысяча обломков за двое суток: что подняли смоленские поисковики на месте падения военного самолета
Поисковики «ДОНСКОГО»: самолет Красной армии нашли в Смоленском округе
В Смоленском муниципальном округе поисковый отряд «ДОНСКОЙ» наткнулся на место падения самолета времен Великой Отечественной войны. По предварительным данным, машина принадлежала Красной армии.
Как сообщили в отряде, находка была сделана в ходе разведывательного выезда. За двое суток участники поисков собрали больше тысячи обломков конструкции. Среди поднятых элементов — куски алюминиевого каркаса, фрагменты рамы и корпуса, детали винта, стекла, проводка и компоненты боевой части. Специалистам уже удалось установить точное место падения. Работы на участке продолжаются, территорию планируют обследовать дальше.