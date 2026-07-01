Тысяча обломков за двое суток: что подняли смоленские поисковики на месте падения военного самолета

Как сообщили в отряде, находка была сделана в ходе разведывательного выезда. За двое суток участники поисков собрали больше тысячи обломков конструкции. Среди поднятых элементов — куски алюминиевого каркаса, фрагменты рамы и корпуса, детали винта, стекла, проводка и компоненты боевой части. Специалистам уже удалось установить точное место падения. Работы на участке продолжаются, территорию планируют обследовать дальше.