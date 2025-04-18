Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в слете Всемирного фестиваля молодежи

Представителей подмосковной молодежи пригласили принять участие в слете Всемирного фестиваля молодежи. Регистрация на него стартовала в рамках празднования дня рождения фестиваля, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, в прошлом году в слете приняли участие 315 представителей Подмосковья. Кроме того, 91 волонтер помогал его организовывать. В этом году мероприятие будет проходить с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. В нем примут участие более 2 тыс. ребят из более чем 100 стран.

«Мы, конечно же, будем готовить делегацию от Московской области. Предлагаю всем принять участие в этом молодежном событии, потому что это место, где можно завязать крепкую дружбу с ребятами из разных уголков планеты», — отметила министр.

Слет пройдет по семи ключевым направлениям: образование, культура, поддержка бизнеса, спорт, история, медиа, традиции. Участников ждут иммерсивные шоу, воркшопы, мастер-классы, устные баттлы, создание самой большой картины в мире, международный гастропикник и многое другое.

Подать заявку можно по этой ссылке до 20 июля 2025 года. К волонтерскому корпусу можно присоединиться, подав заявку до 16 июня 2025 года на платформе Добро.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что областному движению волонтеров исполнилось пять лет. Он поблагодарил добровольцев за их труд.