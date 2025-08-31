Тысячи французов не смогли оплатить продукты в супермаркетах из-за сбоя в работе платежных систем
В двух крупных банках Франции произошел сбой платежных систем
Фото: [pxhere.com]
Технический сбой парализовал работу платежных систем двух крупных французских банков, Credit Mutuel и CIC, в среду вечером. По информации издания Le Pariesien, инцидент, длившийся около двух часов, затронул многомиллионную клиентскую базу финансовых учреждений.
Причиной происхождения послужила внутренняя неисправность, возникшая, по предварительным данным, после проведения планового обновления программного обеспечения. IT-специалисты банков оперативно выявили и устранили проблему.
Последствия сбоя были ощутимыми: сервис Downdetector зафиксировал тысячи обращений от пострадавших клиентов. Многие оказались в затруднительном положении, будучи не в состоянии оплатить покупки в супермаркетах, рассчитаться в ресторанах или получить наличные в банкоматах. На платных автомагистралях образовались заторы из-за невозможности провести транзакции.
