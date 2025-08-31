Тысячи французов не смогли оплатить продукты в супермаркетах из-за сбоя в работе платежных систем

Технический сбой парализовал работу платежных систем двух крупных французских банков, Credit Mutuel и CIC, в среду вечером. По информации издания Le Pariesien , инцидент, длившийся около двух часов, затронул многомиллионную клиентскую базу финансовых учреждений.

Причиной происхождения послужила внутренняя неисправность, возникшая, по предварительным данным, после проведения планового обновления программного обеспечения. IT-специалисты банков оперативно выявили и устранили проблему.

Последствия сбоя были ощутимыми: сервис Downdetector зафиксировал тысячи обращений от пострадавших клиентов. Многие оказались в затруднительном положении, будучи не в состоянии оплатить покупки в супермаркетах, рассчитаться в ресторанах или получить наличные в банкоматах. На платных автомагистралях образовались заторы из-за невозможности провести транзакции.

