Тысячи новорожденных в Подмосковье получили СНИЛС в проактивном формате

С начала года в Подмосковье и столице в беззаявительном порядке СНИЛС получили более 32 тысяч малышей, сообщают в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области. По итогам прошлого года эта цифра составила порядка 190 тысяч.

Как рассказали в пресс-службе фонда, номер лицевого счета необходим для оформления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и прикрепления к поликлинике, для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, формирования пенсии и пр.

«Процесс оформления лицевого счета проходит в проактивном режиме с 2020 года. После появления в информационной системе фонда сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета оформляется и направляется в личный кабинет мамы на портале госуслуг. То есть родителям обращаться в Социальный фонд с документами не нужно», – отметил управляющий ОСФР по г. Москве и Московской области Сергей Алещенко.

Этот важный сервис доступен в случае наличия подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Чтобы получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. Зарегистрироваться будущей маме рекомендуется заранее, то есть до рождения ребенка.

Если подтвержденной учетной записи нет, для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда или МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.