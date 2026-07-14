Тысячи паломников, а купель под водой: что случилось с легендарным источником Параскевы на Урале

В селе Савино Пышминского района паводок полностью скрыл под водой святой источник Параскевы Пятницы. Как сообщает корреспондент ЕАН , купель ушла под воду, вместе с ней затоплены и расположенные неподалеку туалеты. Местные жители рассказали, что обычно на праздник Параскевы сюда съезжаются тысячи паломников со всей области, идущие крестным ходом от местного храма.

По преданию, именно в этих окрестностях девушка по фамилии Загудаева трижды находила икону святой Параскевы, после чего в Савино построили храм, а на месте обретения образа обустроили источник с купелью. В советские годы храм устоял благодаря сопротивлению общины, оставаясь единственным действующим в районе, и даже арест настоятеля в 1940 году не позволил властям закрыть церковь.