Тысячи россиян в ярости: популярный мессенджер МАХ впервые отказал в работе 8 декабря
Первый сбой в работе МАХ зафиксирован утром 8 декабря
Фото: [Мобильные телефоны/Медиасток.рф]
Пользователи мессенджера МАХ (Макс) в России столкнулись 8 декабря с перебоями в работе сервиса. Согласно данным платформы «Сбой.рф», первые проблемы начались около 09:00 по московскому времени, пишет КП.
За период с 7 по 8 декабря на платформу поступило более тысячи жалоб. Наибольшее их количество было зарегистрировано из Москвы (29%). Также значительное число сообщений пришло из Новосибирской области, Санкт-Петербурга (по 9%) и Краснодарского края (8%). Из Тюмени поступило около 4% жалоб.
В пресс-службе мессенджера МАХ заявили, что сервис функционирует в штатном режиме, несмотря на сообщения о сбоях. Официального комментария о причинах инцидента не предоставлено.
Ранее стало известно, что в мессенджере MAX появились официальные каналы более 4 тыс. органов власти.