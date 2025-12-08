Тысячи россиян в ярости: популярный мессенджер МАХ впервые отказал в работе 8 декабря

Пользователи мессенджера МАХ (Макс) в России столкнулись 8 декабря с перебоями в работе сервиса. Согласно данным платформы «Сбой.рф», первые проблемы начались около 09:00 по московскому времени, пишет КП.

За период с 7 по 8 декабря на платформу поступило более тысячи жалоб. Наибольшее их количество было зарегистрировано из Москвы (29%). Также значительное число сообщений пришло из Новосибирской области, Санкт-Петербурга (по 9%) и Краснодарского края (8%). Из Тюмени поступило около 4% жалоб.

В пресс-службе мессенджера МАХ заявили, что сервис функционирует в штатном режиме, несмотря на сообщения о сбоях. Официального комментария о причинах инцидента не предоставлено.

Ранее стало известно, что в мессенджере MAX появились официальные каналы более 4 тыс. органов власти.