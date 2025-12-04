В мессенджере MAX появились официальные каналы более 4 тыс. органов власти

В национальном мессенджере MAX свои официальные каналы зарегистрировали более 4 тыс. органов власти, а также 87 глав регионов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу АНО «Диалог регионы».

Как отмечается в сообщении, государственные органы и организации, руководители субъектов РФ начали активно создавать свои каналы в приложении с августа текущего года.

В соцсети «ВКонтакте» сейчас насчитывается 173 тыс. государственных пабликов, на них подписаны около 57 млн жителей страны.

АНО «Диалог регионы» также представила рейтинг правительств регионов РФ по охвату аудитории в мессенджере. Его возглавила Москва с показателем 50 тыс. подписчиков. В топ-3 также Астраханская и Курская области.

Ранее сообщалось, что в мессенджере был создан официальный канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.