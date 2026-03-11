Тысячи спасенных жизней: пересадка почки стала доступна по ОМС

С 2026 года высокотехнологичная медицинская помощь в области трансплантации стала еще доступнее для граждан России. Операции по пересадке почки теперь проводятся бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), и эта практика уже показывает впечатляющие результаты.

Как сообщил РИА Новости главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье, всего за первые два месяца действия новой программы ею воспользовались более 400 человек.

«С 2026 года трансплантация почки вошла в перечень помощи, оказываемой по ОМС. За первые два месяца в России выполнено 709 трансплантаций органов, из них почка – 419, из них 27 – детям», – рассказал Сергей Готье.

Он подчеркнул, что стоимость одного такого вмешательства превышает миллион рублей, однако теперь все финансовые обязательства взяло на себя государство. Пациентам не нужно искать средства на операцию, даже если требуется сложная предварительная подготовка или специфическое лечение перед пересадкой — все этапы, включая диагностику, пребывание в стационаре, послеоперационное наблюдение и необходимые лекарства, предоставляются бесплатно.

Несмотря на изменение системы финансирования, путь пациента к новой жизни остался понятным и прежним: необходимо получить направление и обратиться в профильный медицинский центр. По словам академика, нововведение имеет колоссальное значение не только для больных, но и для развития отечественной медицины.

«Для врачей-трансплантологов и в первую очередь для региональных программ – это ступень дополнительного развития, ведь теперь количество операций не ограничено квотами», – заключил Готье.

