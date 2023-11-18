Тысячи жителей Финляндии потребовали от властей не закрывать КПП на границе с Россией

Более восьми тысяч финских граждан подписали петицию-обращение в правительству своей страны с призывом не закрывать КПП на границе с Российской Федерацией. Разгневанные жители Финляндии считают, что решение полностью перекрыть приграничное движение с РФ нарушает права человека.

По данным на 10 чутра по московскому времени (совпадает с финским), опубликованное на сайте аdressit.com еще 16 ноября обращение подписали 8300 пользователей.

«Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или вторых супругов. Беженцев без документов можно направить от границы до станции, где обрабатываются заявления о предоставлении убежища», - говорится в описании инициативы.

Напомним, с полуночи субботы, 18 ноября прекратили пропуск на проход в обе стороны четыре из работавших ранее восьми финских контрольно-пропускных пунктов. Теперь попасть как в Финляндию, так и выехать из нее невозможно и россиянам, и самим финнам.