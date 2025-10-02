У 67-летней женщины из Подмосковья в животе нашли опухоль весом 8 кг

В Подмосковье у 67-летней пациентки в брюшной полости развилось новообразование, масса которого составила приблизительно 8 кг. Об этом проинформировала пресс-служба Орехово-Зуевской больницы, где и была проведена хирургическая операция по иссечению этой опухоли.

Согласно информации, предоставленной больницей, женщина в течение двух лет замечала постепенное увеличение размеров живота, но не обращалась за квалифицированной медицинской помощью. За последние пару месяцев, когда у нее появились одышка и стало трудно наклоняться, она все-таки посетила женскую консультацию.

После проведения необходимых обследований доктора установили, что у пациентки опухоль яичника, требующая безотлагательного хирургического вмешательства. Оперативное вмешательство прошло без осложнений, и врачи оценили ее состояние после операции как стабильное.

Врач акушер-гинеколог Олег Денисов отметил, что опухоль достигла таких габаритов, что оказывала значительное давление на близлежащие органы, включая легкие и диафрагму, что объясняло возникшие проблемы с дыханием.

