У Ассоль и Бориса пополнение: в Московском зоопарке родился нежно-серый ячонок, и он уже вдвое тяжелее

В Московском зоопарке у пары домашних яков Ассоль и Бориса родился первый детеныш — самочка нежно-серого окраса. Увидеть малышку можно на старой территории, в вольере между крупными кошками и бурыми гиенами. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что ячонок появился на свет весом 17 килограммов. Сейчас детеныш питается преимущественно материнским молоком, но уже понемногу пробует взрослый корм: ветки ивы, сено, мюсли и специализированные смеси для травоядных. За две недели малышка почти удвоила массу тела. Акулова отметила, что в первый год жизни ячата практически не отходят от матери.

Домашний як — одно из крупнейших полорогих, одомашненное в Тибете около трех тысяч лет назад. Дикие самцы достигают четырех метров в длину и весят до тонны. Густая шерсть этих животных свисает с боков, образуя характерную «юбку» почти до земли, а под длинным жестким волосом скрывается мягкий подшерсток. Благодаря такому покрову яки легко переносят морозы и способны жить на высоте от четырех до шести километров в условиях разреженного воздуха.

Сегодня до 90 процентов мирового поголовья домашних яков сосредоточено в Тибете, разводят их и во многих других странах Азии. В России этих копытных можно встретить в зоопарках, а также в хозяйствах Тувы, Алтая и Бурятии. В Московском зоопарке яки успешно адаптировались к столичному климату: в жаркую погоду в вольерах включают системы орошения, установлены чесалки и подвесы.