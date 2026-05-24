У берегов Дании туша горбатого кита Тимми может взорваться из-за газов

Туша горбатого кита, которому исследователи ранее дали кличку Тимми, в настоящее время находится в прибрежных водах Дании и представляет серьезную экологическую и биологическую угрозу. Как официально сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на авторитетного немецкого исследователя морских млекопитающих Фабиана Риттера, огромные останки животного могут в любой момент детонировать. Причиной возможного инцидента является критическое скопление трупных газов, образующихся внутри герметичной оболочки тела в результате естественных и необратимых биологических процессов, пишет Life.ru.

Физика процесса и исторические прецеденты

По словам немецкого ученого, после остановки жизнедеятельности в замкнутом пространстве тела гиганта активизируются процессы разложения органических тканей. В ходе этого выделяется колоссальный объем газов, главным образом метана и сероводорода. Внутреннее давление планомерно возрастает, превращая тушу млекопитающего в подобие бомбы замедленного действия. Фабиан Риттер подчеркнул, что подобные чрезвычайные ситуации в мировой практике уже фиксировались.

В качестве наиболее резонансного и наглядного примера эксперт привел исторический инцидент, произошедший в 2004 году на Тайване. Тогда туша многотонного кашалота, которую коммунальные и научные службы транспортировали на грузовой платформе через оживленные кварталы города Тайнань, сдетонировала прямо посреди улицы. В результате мощного разрыва внутренности животного и кровь заполнили близлежащие дороги, фасады зданий и автомобили, создав масштабную санитарно-эпидемиологическую проблему.

Упущенное время для превентивных медицинских мер

Биолог детально объяснил, что катастрофического сценария и столь мощного взрыва у берегов Дании можно было бы гарантированно избежать, если бы ответственные экологические и спасательные ведомства сработали на опережение. Стандартная международная процедура безопасности в таких случаях предполагает своевременное проведение контролируемых проколов или оперативных надрезов толстого слоя подкожного жира кита, что позволяет накопившимся газам безопасно и постепенно выйти в атмосферу.

Однако, как с сожалением констатировал исследователь Фабиан Риттер, в текущей ситуации с горбатым китом Тимми оптимальное время для безопасного хирургического или технического вмешательства специалистов уже безвозвратно упущено. Структура тканей истончилась под давлением изнутри, и любое физическое прикосновение или попытка перфорации туши теперь могут спровоцировать мгновенную разрушительную детонацию. В связи с этим датским службам придется искать альтернативные и максимально дистанционные методы ликвидации биологических останков.