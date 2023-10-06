У берегов Японии произошло второе за сутки землетрясение

По данным ведомства, магнитуда землетрясения составила 6,3. В регионе предупредили о возможном изменении уровня прибрежных вод. Отмечается, что толчки зафиксировали в 10:31 по местному времени (совпадает с 04:31 по московскому). Очаг расположен на глубине 10 км под водой – недалеко находится необитаемый остров Понафидина.

Ранее в этом же районе зафиксировали землетрясение с чуть большей магнитудой – 6,5. Власти объявили об угрозе цунами. Волну высотой 30 см зафиксировали у побережья острова Хатидзедзима архипелага Идзу.

3 октября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о толчках, зафиксированных в Непале. Землетрясение оценивалось в 5,7 магнитуды. Его очаг залегал на глубине 25 км.

В начале сентября мощное землетрясение произошло в Марокко в регионе Марракеш – Сафи. Толчки ощутили на себе жители соседних государств – Испании, Португалии и Алжира. Жертвами катаклизма стали более 2900 жителей королевства. Порядка 5530 человек пострадали.