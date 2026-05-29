У берегов Сахалина обнаружили новый вид ядовитой рыбы-фугу

Сотрудник Биологического института ТГУ Юрий Дылдин обнаружил у Сахалина теплолюбивых рыб фугу, чей обычный ареал — южнее (Корея, Япония). Ученые также описали новый вид — «узорчатую собаку-рыбу» (Takifugu favipterus). Об этом сообщила пресс-служба Томского госуниверситета.

Поводом стала рыбка, пойманная летом в заливе Анива. Ее передал Дылдину Сергей Макеев («Сахалинрыбвод»). Затем биолог изучил старые фото фугу из коллекции Зоологического музея РАН (проверить статус в реестрах) и архивные данные за 100 лет по Дальнему Востоку и Японии. Консультантом выступил токийский специалист Кейчи Мацуура.

Совместный анализ особи из устья реки Лютоги показал: это «полосатая собака-рыба» (желтоперая). Ранее такой вид у Сахалина не фиксировали. А главная сенсация — ошибка прошлого: два экземпляра фугу середины XX века из Зоологического института РАН (проверить статус в реестрах) ошибочно относили к Takifugu niphobles. Ревизия Мацууры выделила их в новый вид — Takifugu favipterus («узорчатая»). Светло-коричневое тело рыбы покрыто белыми пятнами, крупные — больше глаза.

По словам Дылдина, у Сахалина и в южной части Охотского моря все чаще встречаются теплолюбивые мигранты — северная и тигровая собака-рыбы, луна-рыба, умеренный спинорог. Это связано со сменой направления теплых струй Куросио, либо климатическим летнем «перезагружением» видов. Последние 10 лет у также острова появились акулы и скаты из более теплых вод. Аналогичное наблюдалось в 1940–1950-х годах.

Ранее россиян предупредили об активности акул в Египте в 2026 году.