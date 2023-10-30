У берегов Швеции судно второй раз подряд село на мель

Пассажирское судно «Марко Поло» второй раз подряд село на мель у берегов Швеции, сообщает 30 октября газета Aftonbladet . Отмечается, что произошла утечка топлива.

«Новая посадка на мель судна «Марко Поло» произошла в воскресенье во второй половине дня. В связи с этим снова начало течь топливо в бухте Хане», – говорится в материале издания.

Впервые судно, принадлежащее компании TT-Line, село на мель 22 октября. Инцидент произошел в заливе Пукавик у южных берегов Швеции. Тогда также произошла утечка топлива, которое впоследствии достигло берегов государства.

Как сообщали власти, разлив топлива может привести к катастрофическим последствиям для природы и экономики страны. Отмечалось, что тысячи птиц могут погибнуть в результате инцидента.

По данным Aftonbladet, специалисты работают над устранением прошлой протечки в нескольких километрах от нового инцидента.

Швеция омывается Балтийским морем и Ботаническим заливом. Также королевству принадлежат два острова в море – Готланд и Эланд.