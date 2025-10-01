У черепа отпала челюсть, когда его нашел человек

Житель американского штата Техас обнаружил человеческие останки во время выполнения хозяйственных работ. Находка была сделана в непосредственной близости от производственного здания, где работает мужчина. Об этом также сообщает KSAT.

Уолтер Стивенс занимался покосом травы на территории вокруг сантехнического предприятия в Сан-Антонио, когда заметил странный предмет. Сначала он принял череп за высохшую дыню, но при ближайшем рассмотрении понял, что держит в руках человеческую голову. Как рассказал очевидец, когда он поднял находку, от нее отделилась нижняя челюсть. При осмотре он увидел зубы, что не оставило сомнений в происхождении объекта. На костях полностью отсутствовали какие-либо мягкие ткани.

Мужчина немедленно проинформировал о случившемся своего руководителя, который вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили вблизи ручья за предприятием дополнительные фрагменты скелета. Вероятнее всего, череп был перенесен к месту обнаружения животным, поскольку он лежал рядом с собачьими мисками. Судебно-медицинская экспертиза установила личность погибшего — им оказался 30-летний Остин Томас Уиросдик. Обстоятельства его смерти в настоящее время выясняются.

