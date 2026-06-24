У девятиклассников сорвался выпускной из-за пожара на базе отдыха «Курочкино»

Родители учеников одной из школ Калининского района забронировали выпускной на озере Курочкино под Челябинском еще осенью. Внесенная предоплата составила 120 тысяч рублей. Однако в мае на базе отдыха произошел пожар, в результате которого сгорел павильон, где планировалось торжество. Взрослым вернули лишь часть денег, а праздник для детей оказался под угрозой срыва, передает портал 74.RU .

По словам мамы одного из выпускников Марины, о пожаре родители узнали из новостей. Никто из администрации базы с ними не связался, им пришлось ехать на место самостоятельно. Увиденное, по ее словам, ужаснуло: территория не убрана, повсюду копоть и сажа, путь к озеру перекрыт. Родители недоумевают, почему база не закрыта, учитывая антисанитарные условия.

Деньги пришлось буквально выбивать. Предприниматель Александр Лавров, с которым был заключен договор, на сегодняшний день вернул 100 тысяч рублей из 120. В полицию родители пока не обращались, пытаясь решить вопрос мирно. Как выяснилось, они не единственные пострадавшие — есть и другие клиенты, купившие спа-туры на «Курочкино».

В мае родителям пришлось экстренно искать новую площадку для выпускного. За два месяца до торжества сделать это оказалось крайне сложно: все было занято. Удалось забронировать место на озере Смолино только потому, что площадка недавно открылась.

На базе отдыха пояснили, что Александр Лавров больше не имеет к ним отношения — год он был арендатором, но после пожара собственник расторг с ним договор. Как рассказала представитель базы Евгения Смирнова, Лавров должен всем — и поставщикам, и сотрудникам, и клиентам. Причиной пожара, по ее словам, могла стать неисправная электропроводка или искры от шашлыков при сильном ветре.

«Лавров многим не может деньги вернуть, он должен всем абсолютно: и поставщикам, и сотрудникам, и тем, кто вносил деньги за выпускные, банкеты и прочее», — объяснила Смирнова.

База отдыха «Курочкино» построена в 1979 году на берегу одноименного озера в черте Копейска. Входит в холдинг «Логика» челябинского бизнесмена Владимира Махалова. Развитием занимается его партнер Владимир Долбня.